Українські військові заявляють, що тилові лінії оборони майже відсутні, через що відступ з поточних позицій є небезпечним.

Про це йдеться у матеріалі Associated Press з посиланням на українських військових.

«Необхідно збільшити темпи будівництва укріплень… щоб при відступі ми відходили на підготовлені позиції… Цих укріплень недостатньо», — сказав командир підрозділу Батяр, який погодився назвати лише свій військовий позивний.

Видання зазначає, що брак боєприпасів змушує українських солдатів відступати, залишаючи одне село за іншим.

За словами десятка українських солдатів, урядовців і директорів будівельних компаній, опитаних агентством, після падіння Авдіївки Україна поспіхом будує укріплені бетоном траншеї, окопи, вогневі позиції та інші барикади на лінії фронту, але безперервні російські обстріли, нестача обладнання і бюрократія заважають будівництву захисних споруд по всьому 1000-кілометровому фронту.

Проте очікується, що пакет допомоги, ухвалений Конгресом США минулого місяця, допоможе Україні ліквідувати розрив у вогневій потужності, але поки не надійде поповнення Росія продовжуватиме використовувати слабкі місця України.

Хоча Україна виділила майже 38 мільярдів гривень на будівництво мережі фортифікаційних споруд цього року, солдати стверджують, що це мало статися ще торік, коли Україна мала перевагу в бойових діях.

Окрім окопів та інших барикад, багатошарова система включає міни та протитанкові загородження, відомі як «зуби дракона», які зазвичай будуються заздалегідь до початку бойових дій.

У матеріалі йдеться також про те, що підготовленість Росії у питанні будівництва фортифікацій «окупилася» під час контрнаступу України минулого літа, який був сповільнений в Запорізькій області через ворожі укріплення, однак Україна не поспішала наслідувати цей приклад, а реального прогресу було досягнуто лише цієї весни, коли погодні умови покращилися.

«Відсутня відповідальність… Люди не розуміли, що укріплення можуть врятувати ваше життя, якщо ви зробите це заздалегідь… Багато хто думав, що нам … не потрібно буде готувати такі лінії. Вони не очікували нового російського наступу», — сказав Олександр, заступник командира піхоти 47-ї бригади в районі Авдіївки, який назвав лише своє ім’я.