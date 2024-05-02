Про це українська співачка Розалі Номбре зазначає на своїй сторінці в Instagram.

“Почати хочу з найголовнішого — я дякую своїй країні, що ми йдемо вперед. Подобається це комусь чи ні, майбутнє все одно завітає до кожного. І я рада, що саме я стала прототипом першої в світі цифрової представниці держави”, – йдеться у повідомлені.

Вона наголошує, що тепер відчуває значення слова «свідомість» як ніколи гостро; відчуває, що це слово не пустий звук для багатьох.

“Памʼятаю, що в 2016 році мене не взяли на міс Україна. Бо зовнішність. Тоді неофіційно мене попросили «не ображатись» — ну що поробиш, Розі. А ображатись мені хотілось. Але тоді я не могла, не мала стільки моральних сил і сміливості заявити про свою важливість, «повноцінність»”, – розказує Розалі Номбре про проблеми, з якими стикалася через свою зовнішність.

Вона також закликає “не ігнорувати інші етнічні групи, які проживають в Україні та не наслідувати шовіністичне минуле”. Адже, за словами дівчини, “вже давно прийшов час читати і розуміти сенс книги, а не критикувати її обкладинку.”

Нагадаємо, що 1 травня МЗС анонсувало першу у своїй історії цифрову особу за допомогою штучного інтелекту. Зазначалося, що цифрова особа буде надавати коментарі з консульської інформації для ЗМІ.

Прототипом штучного інтелекту від МЗС (Вікторії ШІ) виявилася співачка Розалі Номбре, яка у 2022 році відвідувала окупований Донецьк.