Музична премія «Ґреммі» оголосила переможців 2024 року. Церемонія вручення відбулася напередодні в американському Лос-Анджелесі.

У номінації «Пісня року» перемогла композиція What Was I Made For співачки Біллі Айліш, яка стала саундтреком до фільму «Барбі». Ця ж пісня перемогла у номінації «Найкраща пісня, написана для кіно/телебачення».

Тейлор Свіфт отримала «Ґреммі» у номінації «Альбом року» — за найкращий вокальний поп-альбом «Midnight». Це рекордна четверта перемога співачки у цій номінації.

Свою першу «Ґреммі» отримала Майлі Сайрус з піснею Flowers одразу у двох номінаціях — «Найкраще сольне поп-виконання» та «Запис року».

У номінації «Найкращий альбом-компіляція до фільму» перемогу здобув фільм «Барбі», а у категорії «Найкращий альбом-саундтрек до фільму» — стрічка «Оппенгеймер».

Нагадаємо, цьогоріч альбом Qirim української співачки Джамали ввійшов до лонгліста премії Grammy в категорії Best Global Music Album.