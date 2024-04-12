Про це ГУР повідомляє Telegram.
“Згідно з рішенням командувача тихоокеанського флоту РФ Віктора Лііни, ротації до Сирії повністю припинені, і весь особовий склад відправляється в зону бойових дій на територію України. Йдеться про 2 000 російських військовослужбовців із Приморського та Камчатського країв РФ”, — йдеться у повідомленні..
Також, за даними розвідки, ще близько 400 солдатів з числа військових частин 11-ї армії ВПС та ППО, що дислокована у Хабаровському краї РФ, “латамуть діри” воюючих проти України російських 155-ї та 40-ї бригад морської піхоти, які “мають некомплект через величезні втрати”.
ГУР зазначає, що ці військові з’єднання раніше не були безпосередньо залучені до російсько-української війни.
Частина особового складу з військових з’єднань Далекого Сходу РФ увійде до нової мотострілецької бригади РФ, яку формують у Воронєжі, підсумовує розвідка.
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