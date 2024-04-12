РФ відправляє на війну в Україну особовий склад Тихоокеанського флоту та 11-ї армії ВПС та ППО, щоб поповнити санітарні та безповоротні втрати

Про це ГУР повідомляє Telegram.

“Згідно з рішенням командувача тихоокеанського флоту РФ Віктора Лііни, ротації до Сирії повністю припинені, і весь особовий склад відправляється в зону бойових дій на територію України. Йдеться про 2 000 російських військовослужбовців із Приморського та Камчатського країв РФ”, — йдеться у повідомленні..

Також, за даними розвідки, ще близько 400 солдатів з числа військових частин 11-ї армії ВПС та ППО, що дислокована у Хабаровському краї РФ, “латамуть діри” воюючих проти України російських 155-ї та 40-ї бригад морської піхоти, які “мають некомплект через величезні втрати”.

ГУР зазначає, що ці військові з’єднання раніше не були безпосередньо залучені до російсько-української війни.

Частина особового складу з військових з’єднань Далекого Сходу РФ увійде до нової мотострілецької бригади РФ, яку формують у Воронєжі, підсумовує розвідка.