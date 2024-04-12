Дефіцит систем ППО призвів до того, що російські війська активізували удари авіабомбами по прифронтових районах. Це може стати вирішальним фактором у захопленні міста Часів Яр у Донецькій області.

Про це повідомляє ISW, посилаючись на інтерв’ю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби The Washington Post. Очільник МЗС вкотре наголосив про потребу ЗСУ в зенітно-ракетних комплексах Patriot для захисту населених пунктів і прифронтових територій від балістичних ракет, зокрема аеробалістичних ракет “Кинджал”.

За словами аналітиків, російські удари змусили українське керівництво ухвалювати складні рішення між покриттям системами ППО великих населених пунктів у тилу й активних районів на передовій.

«Російські удари змусили Україну ухвалити важкі рішення між забезпеченням протиповітряної оборони великих населених пунктів у тилу й активних районів на лінії фронту, і Росія, схоже, використовує деградовану парасольку протиповітряної оборони України, намагаючись зруйнувати енергетичну мережу України і стримати її оборонно-промисловий потенціал, тоді як російські сухопутні сили користуються своєю здатністю використовувати авіаудари по українських позиціях на передовій, щоб досягти повільних, але постійних успіхів», – йдеться в повідомленні.

В ISW зазначили, що розпорошене і непостійне прикриття української протиповітряної оборони вздовж фронту, ймовірно, сприяло інтенсифікації ударів керованими і некерованими авіабомбами, які російська армія використала для тактичного ефекту під час захоплення Авдіївки в середині лютого 2024 року і «які російські сили, схоже, використовують знову під час поточних наступальних операцій під Часовим Яром».