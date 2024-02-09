Про це він заявив в інтерв’ю виданню “Голос Америки”. Зазначимо, що Роберт Гамільтон спеціалізується на дослідженні питань безпеки у Східній Європі та на Балканах.

Гамільтон наголосив, що заміна Головнокомандувача не є безпрецедентним явищем, і якщо війна вийшла на новий етап, то потрібно шукати до неї нові підходи.

“Україна та її партнери мають почати дивитись на всі сфери цієї війни – на землі, в повітрі, у Чорному морі. Думаю, що генерал Сирський зможе об’єднати багатогалузеву стратегію і змінити хід війни проти Росії, досягнувши військових цілей України”, — Роберт Гамільтон

Щодо питання впливу зміни українського командування на підтримку з боку США, полковник сказав, що люди, які проти підтримки України в Конгресі США, знайдуть будь-які причини, щоб не допомагати Україні, тож глобально нічого не зміниться.