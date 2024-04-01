Після так званих президентських «виборів» у Москві активно готуються до протистояння з Європою.

Про це заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький у програмі “Security talks” на Апостроф TV.

За словами Скібіцького, плани та стратегія дій РФ щодо України залишились незмінними – йдеться насамперед про повну окупацію Донецької та Луганської областей.

«Ми це бачимо по тих активних штурмових діях, які веде РФ», – сказав він.

У розвідці прогнозують, що після березневих так званих «виборів» Путін зосередиться на продовженні агресивної політики.

«Він пройшов цей черговий етап безпосереднього утримання влади і зараз буде вирішувати ті завдання, які стоять перед ним стосовно України і не тільки. Така активна підготовка до можливого протистояння взагалі з Європою, з НАТО, зі США – це вже почалося на рівні заяв. Саме на це будуть зараз зосереджені всі зусилля», – вислоавився Скібіцький.