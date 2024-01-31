Поки, що зібрати кошти на ліки Назарію Гусакову на 4 місяці не вдалося. Саме стільки часу треба безперервно пити препарат «Еврізіді», аби стабілізувати стан. Вдалося зібрати лише 2,7 млн – а це менше ніж 3 місяці лікування.

СМА – жорстока хвороба, і вона не чекає. Хлопцю стає гірше, і продовжувати чекати на завершення збору – це серйозний ризик для життя. Тож він почав пити препарат вже, ризикуючи знову зробити паузу. І заново почати збирати 4 млн.

Давайте долучимось до збору зберемо ці 1,3 млн на безперервний курс лікування! Якщо ви маєте змогу – допоможіть хлопцю донатом та репостом.

Реквізити:

Банка МОНО;

💳 Картка банки: 5375 4112 0949 6616

💳 Приват: 4149499390734604

💳 Моно: 4441114427978869

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