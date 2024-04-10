У військовозобов'язаних громадян з'являться нові обов'язки, які передбачені у тексті проєкту про мобілізацію, затвердженого Комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки для другого читання.

Мар’яна Безугла, народна депутатка, поділилась конспектом тексту проєкту.

Основні пункти процесу мобілізації включають:

1. Місцеві державні органи тепер зобов’язані, а не просто сприяють мобілізації, як це було раніше.

2. Уточнено процедуру мобілізації транспортних засобів: якщо у громадянина є більше одного транспортного засобу, можуть бути мобілізовані всі власні транспортні засоби.

3. Громадяни, які перебувають на військовому обліку, мають реєструвати свій електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного чи резервіста добровільно.

Згідно з висновками Комітету з національної безпеки та оборони, військовозобов’язані громадяни зобов’язані дотримуватися нових вимог. Це включає:

1. Пройти медичний огляд під час мобілізації.

2. Перевірити свої дані в ЦНАП / ТЦК СП / електронному кабінеті військовозобов’язаного. У ЦНАПі мобілізувати не можуть, але обов’язково потрібно уточнити свої дані.

3. Постійно носити з собою військово-обліковий документ (ВОД) під час воєнного стану.

Добровільно мобілізуватися можуть особи з інвалідністю (які вступають на військову службу за контрактом), звільнені з полону, а також особи віком до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу.

Також ухилянти від мобілізації можуть бути обмежені у правах, зокрема у праві керування транспортними засобами, за вироком територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

“Обмеження прав ухилянтів. Встановлення тимчасових обмежень ухилянтів за позовом територіального центру комплектування та соціальної підтримки про виконання обов’язку (обов’язків) військовозобов’язаним, резервістом у праві керування транспортними засобами, крім випадків коли встановлення такого обмеження позбавляє особу основного законного джерела засобів для існування або транспортний засіб використовується у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на утриманні особи з інвалідністю I, II групи, визнаної в установленому порядку, або дитини з інвалідністю”, — зазначила Безугла.

Законопроект може бути розглянутий вже сьогодні, 10 квітня.