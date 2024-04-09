Увечері у вівторок, 9 квітня, комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки за поданням Уряду прибрав розділ про строки служби із законопроєкту про мобілізацію і завершив розгляд документа.

Про це повідомили народний депутат Олексій Гончаренко та заступниця голови комітету народна депутатка Мар’яна Безугла у своєму Telegram-каналі.

За словами Гончаренка, за таке рішення проголосували 15 членів комітету, утрималися п’ятеро.

Він уточнив, що 10 квітня розпочнеться розгляд законопроекту про мобілізацію в парламенті.

Нардеп також опублікував основні норми остаточного варіанту мобілізаційного законопроєкту, який підготували до другого читання:

залишається норма про право на демобілізацію людей з інвалідністю;

демобілізація у зв’язку зі звільненням з полону (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу);

визнані обмежено придатними зобов’язані будуть повторно пройти огляд протягом 12 місяців;

військовослужбовці в разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50 відсотків від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки;

ті, хто отримав 2−3 групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (крім військовослужбовців), підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби;

обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів;

обмеження на керування транспортними засобами чоловікам відповідного віку на вимогу ТЦК.

Гончаренко нагадав, що закон набуде чинності через 30 днів після прийняття. За цей час Кабмін підготує всі нормативні документи.

Раніше “Українська правда” з посиланням на джерела писала, що із мобілізаційного законороєкту, який готують до другого читання, прибрали демобілізацію та положення про ротацію військових. Про це просив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Джерела “Межі” підтверджують цю інформацію.