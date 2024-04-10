Можуть забороняти керування транспортними засобами. Що про закон говорять депутати?

Закон про мобілізацію, який винесуть на голосування, потрапив у вільний доступ.

За словами депутатки Ірини Фріз, комітет ухвалив рішення рекомендувати прийняти законопроєкт в цілому, з 13 голосами “за” і 5 “утрималися”.

Вона також повідомила, що комітет підтримав ініціативу Головкома Олександра Сирського і скасував норму про звільнення з військової служби через 36 місяців.

У заключні положення було додано вимогу до Кабміну щодо розробки та внесення на розгляд Верховної Ради законопроєкту щодо удосконалення механізмів ротації військовослужбовців в умовах воєнного стану та їх медико-соціальної реабілітації.

Попередньо схвалені мотиваційні норми було скасовано, але встановлено виплату від 4 до 300 розмірів прожиткового мінімуму за знищене або захоплене озброєння.

Щодо надання консульських послуг за кордоном, передбачено обов’язок оновлення персональних даних громадян протягом 60 днів з моменту введення закону в дію.

Депутатка також описала “мотиваційний пакет”, який містить ряд заходів для підвищення мотивації військовослужбовців та забезпечення їх соціальних та матеріальних потреб:

Військовозобов’язаним, які підписують контракт з МОУ, надається можливість самостійного вибору підрозділу.

За захоплення або знищення озброєння чи техніки противника встановлюється додаткова відпустка та винагорода, розмір яких буде визначено відповідно до закону та урядових нормативних актів.

Час, проведений у відпустці для догляду за дитиною, зараховується до вислуги років у військовому званні.

Щорічна основна відпустка надається частинами, але її основна безперервна частина складатиме не менше 15 календарних днів.

Право на одноразову компенсацію в розмірі 50% від першого внеску за іпотечним кредитом та додатково 100 тис. грн після першого року військової служби та 100 тис. грн після другого.

Дружинам/чоловікам військовослужбовців не нараховуватимуться відсотки за користування кредитом, штрафні санкції та пеня за невиконання зобов’язань перед банками та іншими організаціями, за винятком кредитів на автомобілі та нерухомість.

Право на отримання сертифікату на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 тис. грн протягом трьох місяців з дати укладення першого контракту.

Участь у районах бойових дій під час воєнного стану враховуватиметься в вислузі років.

Можливість пройти військово-лікарську комісію дистанційно у разі потреби у довготривалому лікуванні за кордоном, що стане підставою для збереження грошового та матеріального забезпечення.

Додаткова відпустка тривалістю 90 календарних днів, яка надається без поділу на частини, після звільнення з полону зі збереженням грошового забезпечення.

Розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця встановлюється на рівні 15 мільйонів.

За словами депутата Олексія Гончаренка, є також такі положення.