Закон про мобілізацію, який винесуть на голосування, потрапив у вільний доступ.
За словами депутатки Ірини Фріз, комітет ухвалив рішення рекомендувати прийняти законопроєкт в цілому, з 13 голосами “за” і 5 “утрималися”.
Вона також повідомила, що комітет підтримав ініціативу Головкома Олександра Сирського і скасував норму про звільнення з військової служби через 36 місяців.
У заключні положення було додано вимогу до Кабміну щодо розробки та внесення на розгляд Верховної Ради законопроєкту щодо удосконалення механізмів ротації військовослужбовців в умовах воєнного стану та їх медико-соціальної реабілітації.
Попередньо схвалені мотиваційні норми було скасовано, але встановлено виплату від 4 до 300 розмірів прожиткового мінімуму за знищене або захоплене озброєння.
Щодо надання консульських послуг за кордоном, передбачено обов’язок оновлення персональних даних громадян протягом 60 днів з моменту введення закону в дію.
Депутатка також описала “мотиваційний пакет”, який містить ряд заходів для підвищення мотивації військовослужбовців та забезпечення їх соціальних та матеріальних потреб:
- Військовозобов’язаним, які підписують контракт з МОУ, надається можливість самостійного вибору підрозділу.
- За захоплення або знищення озброєння чи техніки противника встановлюється додаткова відпустка та винагорода, розмір яких буде визначено відповідно до закону та урядових нормативних актів.
- Час, проведений у відпустці для догляду за дитиною, зараховується до вислуги років у військовому званні.
- Щорічна основна відпустка надається частинами, але її основна безперервна частина складатиме не менше 15 календарних днів.
- Право на одноразову компенсацію в розмірі 50% від першого внеску за іпотечним кредитом та додатково 100 тис. грн після першого року військової служби та 100 тис. грн після другого.
- Дружинам/чоловікам військовослужбовців не нараховуватимуться відсотки за користування кредитом, штрафні санкції та пеня за невиконання зобов’язань перед банками та іншими організаціями, за винятком кредитів на автомобілі та нерухомість.
- Право на отримання сертифікату на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 тис. грн протягом трьох місяців з дати укладення першого контракту.
- Участь у районах бойових дій під час воєнного стану враховуватиметься в вислузі років.
- Можливість пройти військово-лікарську комісію дистанційно у разі потреби у довготривалому лікуванні за кордоном, що стане підставою для збереження грошового та матеріального забезпечення.
- Додаткова відпустка тривалістю 90 календарних днів, яка надається без поділу на частини, після звільнення з полону зі збереженням грошового забезпечення.
- Розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця встановлюється на рівні 15 мільйонів.
За словами депутата Олексія Гончаренка, є також такі положення.
Залишено норму про право на демобілізацію для осіб з інвалідністю, що було довго вимагано і буде відстоюватися під час голосування в залі.
Введено можливість демобілізації у разі звільнення з полону, якщо військовослужбовці не виражають бажання продовжувати військову службу.
Особи, визнані обмежено придатними, повинні повторно пройти огляд протягом 12 місяців.
Встановлено право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом для військовослужбовців у разі укладення першого контракту.
Особи, які отримали 2-3 групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців), підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби.
Проте, законопроєкт також містить такі обмеження:
1. Обмеження консульських послуг для чоловіків віком від 18 до 60 років без військово-облікових документів.
2. Обмеження на керування транспортними засобами для чоловіків відповідного віку за вимогою ТЦК.
Закон набирає чинності через місяць після його прийняття, а уряд має підготувати всі необхідні нормативні документи. Зазначається, що законопроєкт був розглянутий в Комітеті протягом двох місяців, і під час цього часу були внесені значні зміни, включаючи прибирання ключових норм, таких як демобілізація.
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