Про це повідоляють російські ЗМІ.
Компанія також заборонила будь-яку передачу їхніх програм третім особам, що базуються в Росії або є російськими юрособами.
У російському будівництві частка продуктів Autodesk становила 80-90%, а у машинобудуванні – близько 50%.
Таке рішення Autodesk пояснює прийняттям 12-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії, який забороняє продаж, постачання та імпорт низки послуг, включаючи софт для промислового дизайну.
Autodesk була одним з провідних розробників програмного забезпечення у сфері промислового дизайну, і її продукти широко використовувалися російськими інженерами у будівництві, машинобудуванні та інших галузях.