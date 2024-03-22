Про це повідоляють російські ЗМІ.

Компанія також заборонила будь-яку передачу їхніх програм третім особам, що базуються в Росії або є російськими юрособами.

У російському будівництві частка продуктів Autodesk становила 80-90%, а у машинобудуванні – близько 50%.

Таке рішення Autodesk пояснює прийняттям 12-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії, який забороняє продаж, постачання та імпорт низки послуг, включаючи софт для промислового дизайну.

Autodesk була одним з провідних розробників програмного забезпечення у сфері промислового дизайну, і її продукти широко використовувалися російськими інженерами у будівництві, машинобудуванні та інших галузях.

  • Росія шукає нових покупців для своєї нафти через посилення санкцій Заходу
  • Один з найбільших банків в Дубаї припиняє співпрацю з РФ через санкційний тиск
  • Заморожування коштів та увʼязнення: Європарламент підтримав нові правила для боротьби з обходом санкцій