Американська компанія Autodesk, розробник програмних продуктів для автоматизованого проєктування (САПР) у сферах будівництва та промислового дизайну, з 20 березня заборонила використання своїх програм у Росії.

Про це повідоляють російські ЗМІ.

Компанія також заборонила будь-яку передачу їхніх програм третім особам, що базуються в Росії або є російськими юрособами.

У російському будівництві частка продуктів Autodesk становила 80-90%, а у машинобудуванні – близько 50%.

Таке рішення Autodesk пояснює прийняттям 12-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії, який забороняє продаж, постачання та імпорт низки послуг, включаючи софт для промислового дизайну.

Autodesk була одним з провідних розробників програмного забезпечення у сфері промислового дизайну, і її продукти широко використовувалися російськими інженерами у будівництві, машинобудуванні та інших галузях.