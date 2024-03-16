За словами європейського комісара з енергетики Кадрі Сімсон, ЄС чинить посилений тиск на імпортерів російського СПГ з метою скорочення закупівель.

Про це повідомляє Bloomberg.

Поки трубопровідні потоки природного газу з Росії впали до рекордно низького рівня, постачання СПГ зросло. Сімсон сказала, що вона обговорювала це питання в п’ятницю на зустрічі з питань енергетики зі США, які наразі є найбільшим постачальником скрапленого газу до ЄС.

«Моє послання полягало в тому, що цей рік має призвести до подальшої відмови від російського експорту», ​​— зазначила Сімсон.

Єврокомісар додала, що Уряди країн ЄС отримають новий інструмент для припинення закупівель російського газу після того, як через кілька тижнів набуде чинності закон, який дозволить блокувати такі потоки без застосування санкцій.

Цей крок дозволить країнам ЄС тимчасово заборонити російським і білоруським експортерам бронювати інфраструктурні потужності, необхідні для постачання СПГ.