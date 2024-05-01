США докладно вивчають зростаючі зв'язки між Китаєм, Росією, Північною Кореєю та Іраном і висловлюють занепокоєння щодо цього.

Про це на засіданні Комітету збройних сил Палати представників заявив шеф Пентагону Ллойд Остін.

Він зауважив, що після значних втрат у війні проти України, російське керівництво звернулося до Північної Кореї, Китаю та Ірану. Іран продовжує надавати Росії технології та фактичні безпілотники.

“Це вплинуло на здатність Росії оговтатися від шкоди, якої їй завдала Україна”, – додав Остін.

Він також наголосив, що Північна Корея “становиться більш впевненою”, оскільки розширює свої зв’язки з російським лідером Володимиром Путіним.

“Нам доведеться спостерігати за цим. Це те, що нам доведеться бути в курсі і думати на перспективу”, – додав голова Пентагону.

Бюджет на 2025 фінансовий рік допоможе Міністерству оборони США в боротьбі з численними викликами, зокрема з боку Китаю.

“Наш запит на фінансування у разі затвердження поставить США у становище, в якому ми зможемо боротися з головним для нас викликом – Китаєм – впевнено та своєчасно”, — сказав Остін.

США та їхні союзники шукають нові способи забезпечення дотримання санкцій проти Північної Кореї. Вашингтон висловлює стурбованість, що Пхеньян може зараз бути більш амбіційним у розвитку своєї програми зброї.