Генеральний директор Європейської комісії з питань оборонної промисловості Тімо Песонен повідомив, що деякі країни-члени НАТО надають заклик до підвищення цільового показника оборонних витрат з 2% до 3% від ВВП.

Про це повідомляє на Politico.

“Коли союзники по НАТО збільшують свій бюджет щонайменше до 2% ВВП, дехто вже говорить про 3%”, — сказав він.

Тиск на збільшення витрат зростає в контексті затягування війни Росії проти України.

“Люди розмірковують, як довго триватиме війна, що, на мою думку, є марними спекуляціями, оскільки загроза залишатиметься”, — наголосив Песонен.

Ця заява Європейської комісії відповідає аналогічним закликам генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга “піти далі” за встановлені в 2014 році обов’язкові 2% ВВП на оборонні витрати.

На даний момент лише Польща та Греція серед країн Європейського Союзу в НАТО витрачають понад 3% ВВП на оборону, разом з США.