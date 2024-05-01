Міністерство закордонних справ України зробило історичний крок, створивши першу в своїй історії цифрову особу за допомогою штучного інтелекту. Цифорова особа буде надавати коментарі з консульської інформації для ЗМІ.

Про це повідомило МЗС.

Ця цифрова представниця, Вікторія Ші, з’явилася на основі реальної особи — українській співачці Розалі Номбре. Виконавиця погодилася pro bono виступити в якості прототипу для представниці.

“Важливо зазначити, що консульська представниця та її реальний прототип є двома різними особами, а з офіційними коментарями від імені консульської служби МЗС виступає лише цифрова особа Вікторія Ші”, — заявили в МЗС.

Важливо відзначити, що це дві різні особи, і лише цифрова версія Вікторії Ші буде представляти офіційні коментарі від МЗС.

“Моє імʼя символізує нашу головну мету — перемогу України, а прізвище — штучний інтелект, який мене створив. Моя робота полягатиме в донесенні до громадськості оперативної та перевіреної інформації консульського департаменту МЗС України”, — йдеться у вітальному відеозверненні Вікторії Ші.