Як створювати соціальні підприємництва для вирішення проблем громад, міст та населення держави загалом? Як систематизувати бізнес-процеси, щоб успішно працювати та впливати на розвиток держави?

Ці та інші теми у 12 модулях учасники/-ці програми “Impactpreneurship 2.0” від інтерактивної навчальної платформи FUNdraiser детально розберуть під час навчання. Програма організована та проводиться за підтримки Програми розвитку ООН (UNDP) в Україні.

Що таке “Impactpreneurship 2.0”?

“Impactpreneurship 2.0” – онлайн навчання для молодих українців/-ок, ВПО, ветеранів/-ок, які бажають створити повністю соціальний бізнес або з її складовою. Мета програми – сприяти економічному розвитку областей, підтримувати молодих підприємців/-миць та громадські організації у розвитку.

Початок навчання: 3 червня.

Для кого програма?

українців/-ок віком від 14 до 35 років, підприємців та жінок, ВПО, ветеранів/-ок, ветеранів/-ок із інвалідністю,

мешканців 12 областей: Дніпропетровської, Закарпатської, Полтавської, Сумської, Чернівецької, Чернігівської, а також Запорізької, Луганської, Миколаївської , Харківської та Херсонської областей (підконтрольних Уряду України територіях).

Анкети приймаються протягом місяця: з 1 до 31 травня.

Подати заявку можна за цим посиланням.

На учасників/-ниць чекає:

курс з теоретичними та практичним заняттями,

спілкування та обмін ідеями з молодими підприємцями/-ницями,

індивідуальні консультації та підтримка від досвідчених менторів/-ок.

Переможці отримають грантове фінансування для реалізації проєкту та підтримку менторів/-ок протягом 3-х місяців після завершення занять.

За 3 місяці учасники/-ниці дізнаються що таке соціальне підприємництво, а також:

побудують бізнес-модель свого проєкту,

навчаться аналізувати ринок,

систематизовувати процеси,

прокачають стратегічне мислення,

дізнаються можливості залучення грантових коштів,

сформулюють стратегію використання PR-інструментів тощо.

Теоретичними та практичними знаннями поділяться 12 діючих підприємців та топ-експертів/-ок України, серед яких Світлана Олєйнікова, Олександр Бабій, Марина Богун, Наталія Заверуха, Олександр Соловей, Катерина Дорошевська, Роман Грицьків та інші.

Ініціативу «Курс із соціального підприємництва “Impactpreneurship” на платформі FUNdraiser» реалізує ГО «Міжнародна агенція змін» за сприяння Програми розвитку ООН (UNDP) в Україні за фінансової підтримки урядів Данії та Нідерландів та фінансової підтримки Європейського Союзу, наданої в межах проєкту «EU4Recovery – Розширення можливостей громад в Україні».