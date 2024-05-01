Скриншот з відео
В Україні зафіксували незвичайне космічне явище.Вночі жителі Харківської, Сумської, Полтавської, Запорізької та Дніпропетровської областей помітили яскравий спалах у небі.
Йдеться про метеор, який бачили мешканці кількох областей. Відео з цим дивним об’єктом почали з’являтися у регіональних пабліках. У цей момент повітряну не оголошували. Ймовірно, явище пов’язане не з бойовими діями, а з падіння космічних тіл. Відео з незвичним явищем користувачі почали публікувати в соціальних мережах. Водночас вибухів не було.
Українці в соціальних мережах припускають, це могло бути космічне явище, комета або метеор. Офіційних коментарів щодо цього поки немає.
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