У багатьох областях України люди побачили спалах без вибуху.

Скриншот з відео

В Україні зафіксували незвичайне космічне явище.Вночі жителі Харківської, Сумської, Полтавської, Запорізької та Дніпропетровської областей помітили яскравий спалах у небі.

Йдеться про метеор, який бачили мешканці кількох областей. Відео з цим дивним об’єктом почали з’являтися у регіональних пабліках. У цей момент повітряну не оголошували. Ймовірно, явище пов’язане не з бойовими діями, а з падіння космічних тіл. Відео з незвичним явищем користувачі почали публікувати в соціальних мережах. Водночас вибухів не було.

Українці в соціальних мережах припускають, це могло бути космічне явище, комета або метеор. Офіційних коментарів щодо цього поки немає.