Передбачається, що на проєкт Ісландія витратить близько двох мільйонів євро.

Як йдеться на сайті уряду Ісландії.

“Дуже важливо, щоб ми продовжували рішуче підтримувати Україну, але таким чином ми робимо внесок не лише у захист народу України, а й у міжнародне право у ширшому контексті, а також у наші власні безпекові інтереси”, — зазначається у повідомленні.

Крім того, країна інвестує у придбання екіпірування для військовослужбовиць ЗСУ. Відсоток жінок в українському війську значно зріс останніми роками, особливо після початку російського повномасштабного вторгнення РФ.

Для задоволення потреб військовослужбовців пропонується надати обмундирування, бронежилети, медичні та гігієнічні товари на 75 мільйонів крон.

Нагадаємо, на Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Павел закликав країн-союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї.