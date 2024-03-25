США сьогодні, 25 березня, оголосили про введення нових санкцій проти російських компаній, які надають допомогу в ухиленні від існуючих санкцій.

Про це повідомляє американське Міністерство фінансів.

“Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) запровадило санкції проти тринадцятьох організацій і двох фізичних осіб за діяльність у секторах фінансових послуг і технологій економіки Росії, включаючи осіб, які розробляють або пропонують послуги у віртуальних активах, які дозволяють ухилятися від санкцій США. П’ять організацій були визначені як власність або під контролем осіб, визначених OFAC”, — йдеться у повідомленні.

Ці обмеження стосуються зокрема фірм, що спеціалізуються на віртуальних платежах.

Зазначається, що управління з контролю за іноземними активами введе санкції проти тринадцяти організацій і двох фізичних осіб за їхню діяльність у фінансових послугах і технологіях в економіці Росії.

Це включає осіб, що розробляють або пропонують послуги у сфері віртуальних активів, які дозволяють уникнути санкцій США.

Зазначається, що певна частина фізичних та юридичних осіб надавала послуги, що сприяли ухиленню від санкцій, або проводила транзакції, що допомагали підсанкційним організаціям.

Брайан Нельсон, заступник міністра фінансів США по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою, відзначив, що Росія все частіше використовує альтернативні платіжні механізми, щоб уникнути санкцій і продовжити фінансування війни проти України.