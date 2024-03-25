Внаслідок ворожої атаки 300 тисяч абонентів лишилося без світла, є поранені.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.

Також сили оборони півдня України повідомляють, що дві будівлі зруйновано, в будинках навколо повибивало вікна. Попередньо відомо про 4 поранених.

“Є пошкодження цивільної інфраструктури, вибите скло”, — сказав Кіпер.

Також він зазначив, що в Одесі станом на 19:00 у більше ніж 300 тисяч абонентів відсутня електроенергія.

Нагадаємо, що повітряну тривогу в регіоні оголосили о 17:23. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Після цього в місті пролунала серія вибухів.