Як повідомляє Міністерство оборони Іспанії, про це заявила міністерка оборони Маргарита Роблес на 19-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”.

“Міністерка оборони оголосила про швидке відправлення нової партії броньованих гусеничних транспортних засобів М-113. Дві з них переробили на машини швидкої допомоги. Після них відправлять кілька пожежних, снігоприбиральних машин та транспортних засобів для перевезення особового складу, а також різних матеріалів, включно з двома легкими човнами, електрогенератором та установкою для очищення води”, — йдеться в повідомленні.

Також Роблес повідомила про постачання різного озброєння для протиповітряної оборони, повітряних та військово-морських операцій.