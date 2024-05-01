Про це речник Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України Олександр Хорунжий розповів на брифінгу.

Зазначається, що серед них – 15 дітей, а 669 людей, у тому числі 78 дітей, отримали поранення.

Він також підкреслив, що на території України залишаються небезпечні зони, охоплюючи приблизно 156 тисяч квадратних кілометрів.

До цього моменту піротехнічні групи ДСНС просканували понад 129 тисяч гектарів цих територій.

“Це величезні території, які вже пройшли наші піротехніки ДСНС. На них було виявлено вибухонебезпечні предмети й відповідно знешкоджено.

З початку повномасштабного вторгнення піротехнічними підрозділами знешкоджено понад 490 тисяч вибухонебезпечних предметів, в тому числі 3352 одиниць авіабомб”, – сказав Хорунжий.