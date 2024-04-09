Інститут вивчення війни (ISW) зазначає про просування росіян поблизу Кремінної Луганської області; на північний захід від Бахмута і на південний захід від Донецька Донецької області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

8 квітня війська РФ незначно просунулися поблизу Кремінної – на південний захід від Білогорівки. Уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна тривають позиційні бої.

З геолокаційних кадрів видно, що російські війська просунулися на південний захід від Богданівки (на північний захід від Бахмута).

Російські сили нещодавно захопили обмежені позиції на північ від Авдіївки, але українські сили контратакували та повернули деякі з цих втрачених позицій.

Позиційні бої тривали на північний схід від Бахмута в районах Спірного, Верхньокам’янського, Виїмки, Федорівки, Роздолівки, Веселого; на захід від Бахмута біля Часів Яру та Іванівського; на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки та Андріївки.

Українські та російські джерела повідомляли, що позиційні бойові дії тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки та Побєди.

Якщо розглядати Запорізьку область, то видно, що позиційні бої тривали поблизу Роботиного та на північний захід від Вербового.

8 квітня тривали позиційні бойові дії на східному (лівому) березі Херсонської області, в тому числі в районі Кринок, але підтверджених змін на лінії фронту не було.