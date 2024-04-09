Як повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін, відомо про десятьох постраждалих та одну загиблу людину.

Двох дітей госпіталізували, вони не у тяжкому стані. Загалом, окрім гуртожитку, зазнали пошкоджень ще три будинки навколо.

Повітряні сили повідомили про збиття 20 «шахедів» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях.