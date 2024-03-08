Міністр оборони Канади Білл Блер зобов’язав Оттаву взяти участь у роботі оборонної контактної групи коаліції зі зміцнення потенціалу України в галузі безпілотників, яку очолюють Латвія і Велика Британія, йдеться в повідомленні пресслужби уряду країни.

За даними відомства, «будучи членом цієї коаліції, Канада продовжить пошук шляхів розширення можливостей України в галузі безпілотників».

В уряді зазначили, що станом на сьогодні Канада зробила «значний внесок» у зміцнення потенціалу України в галузі БПЛА, передавши понад 100 спеціалізованих камер для БПЛА, вироблених компанією L3 Wescam.