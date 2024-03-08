Міністр оборони Канади Білл Блер зобов’язав Оттаву взяти участь у роботі оборонної контактної групи коаліції зі зміцнення потенціалу України в галузі безпілотників, яку очолюють Латвія і Велика Британія, йдеться в повідомленні пресслужби уряду країни.
За даними відомства, «будучи членом цієї коаліції, Канада продовжить пошук шляхів розширення можливостей України в галузі безпілотників».
В уряді зазначили, що станом на сьогодні Канада зробила «значний внесок» у зміцнення потенціалу України в галузі БПЛА, передавши понад 100 спеціалізованих камер для БПЛА, вироблених компанією L3 Wescam.
«На додаток до цих пожертвувань минулого місяця Блер оголосив про передачу ще понад 800 безпілотників від компанії Teledyne FLIR із Ватерлоо, Онтаріо», – кажуть у відомстві.