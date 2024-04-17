У проєкті державного бюджету Канади на цей рік передбачено надання значної фінансової підтримки Україні у боротьбі з російською агресією та відновленні після війни

Про це повідомляє Укрінформ.

Планується надання пільгового кредиту на суму 400 млн канадських доларів, що становить близько 307 млн доларів США.

“У бюджеті-2024 оголошено про намір Канади надати Україні 2,4 млрд дол позик у 2024-му році, з яких 2 млрд дол вже було перераховано 20 березня через спеціальний адміністративний рахунок МВФ, аби гарантувати спроможність уряду України й надалі надавати послуги своїм громадянам”, — стверджується у проєкті державного бюджету.

Крім того, Канада планує перерахувати європейському банку реконструкції та розвитку значну суму в розмірі 137,2 млн євро для реконструкції України протягом п’яти років:

“Окрім безпосередньої підтримки у її боротьбі проти повномасштабного вторгнення Росії, Україна потребує допомоги у відбудові економіки й інфраструктури після завданої путінською війною шкоди. Канада та наші союзники працюють над підтримкою реконструкції України та гарантуванням того, що після війни настане світле майбутнє”.

Крім того, ці ініціативи покликані сприяти зміцненню безпеки та стабільності в регіоні, а також підтримувати національну економіку та інфраструктуру в Україні.

Нагадаємо: після початку повномасштабного російського вторгнення, Канада вже надала Україні різноманітної фінансової, гуманітарної, військової та іншої допомоги на понад 10 млрд дол США.