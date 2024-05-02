Протягом останнього тижня пасажиропотік на кордоні збільшився. Це пов’язано з майбутнім святкуванням Великодня, що відбудеться 5 травня.

Про це повідомив на брифінгу речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Протягом останнього тижня пасажиропотік має тенденцію до збільшення. Так, минулого тижня, включаючи п’ятницю, він коливався десь у будні на рівні 80-85 тисяч осіб за добу в обох напрямках. То починаючи з суботи пасажиропотік різко зріс», – розповів Демченко.

Він зауважив, що всі ці 5 днів чітко прослідковується перевага в’їзду в Україну, особливо громадян України.

«80-85 відсотків – це українці, які перетинають кордон», – наголосив речник.