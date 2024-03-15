Унаслідок ракетного удару по Одесі загинули 16 людей, включно зі співробітником ДСНС, є втрати серед особового складу Нацполіції, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Рятувальники прибули для надання допомоги постраждалим, коли росіяни завдали повторного удару. 73 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. На жаль, маємо втрати й серед особового складу Національної поліції», – написав він у телеграмі.

Міністр не уточнив даних щодо цих втрат.

Вдень 15 березня внаслідок російського ракетного удару по Одесі було пошкоджено цивільну інфраструктуру. За даними ДСНС, на місці влучання виникла пожежа. Рятувальники прибули на місце удару РФ. Згодом російська армія завдала повторного ракетного удару.

Спочатку місцева влада повідомляла, що внаслідок ракетного удару загинули 14 людей, серед яких місцеві жителі, медик та рятувальник. Ще 46 людей, в тому числі семеро співробітників ДСНС, зазнали поранень.

За останніми даними, 16 людей загинули, до лікарень потрапили 55, 10 з яких у важкому стані.

Сили оборони півдня повідомили, що РФ застосувала для удару по Одесі балістичні ракети «Іскандер-М». Військові уточнили, що внаслідок атаки зруйнована триповерхова будівля рекреаційного об’єкта, пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків, станція техобслуговування, газопровід низького тиску, авто швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі.