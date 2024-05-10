Про це повідомляє обласна прокуратура.
«10 травня 2024 року близько 10:00 годин, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру Середино-Будської громади Шосткинського району. Унаслідок атаки ворога 66-річна жінка отримала поранення, також уламками посічено будинок потерпілої», – йдеться в повідомленні.
Як повідомили у відомстві, проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
«Надалі матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління Служби безпеки України в Сумській області», – підсумували у пресслужбі прокуратури.
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