Про це повідомляє обласна прокуратура.

«10 травня 2024 року близько 10:00 годин, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру Середино-Будської громади Шосткинського району. Унаслідок атаки ворога 66-річна жінка отримала поранення, також уламками посічено будинок потерпілої», – йдеться в повідомленні.

Як повідомили у відомстві, проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

«Надалі матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління Служби безпеки України в Сумській області», – підсумували у пресслужбі прокуратури.