Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії в Telegram.

“На фото знищений ворожий десант бійцями 2 окремого загону Центру спеціального призначення “Омега”.

Загалом гвардійці знищили БМП з десантом та біля відділення особового складу РФ.

Як повідомляли у Міноборони, приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки.  Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності”, — йдеться в повідомленні.

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