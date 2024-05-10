Угода про членство України в Європейському Союзі не має містити жодних територіальних обмежень, як і не містила Угода про асоціацію.

Про це заявила віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Стосовно війни і членства в ЄС, це моя принципова позиція, яка ґрунтується на юридичних аргументах, які пов’язані з процесом підписання Угоди про асоціацію. Вона була підписана, коли Крим був анексований, коли почалися військові дії в Донецькій та Луганській областях. Але Угода про асоціацію не містить жодного слова, пов’язаного з її територіальним застосуванням, так само і договір про членство України не має містити таких обмежень», – сказала вона.

Стефанішина повідомила, що Єврокомісія передбачає спеціальну процедуру, яка рекомендує проведення діяльності в країні, де частина території не перебуває під ефективним контролем, подібно до ситуації на Кіпрі.

Віцепрем’єрка підкреслила, що держава, у рамках своїх переговорів, які вона представить на першій міжурядовій конференції в червні, виходитиме з принципу, що не повинно бути жодних обмежень щодо територіального застосування Угоди.

«Євроінтеграція буде від Севастополя до Києва», – резюмувала урядовиця.