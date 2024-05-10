Про це повідомляє обласна прокуратура у Телеграмі.

За даними слідства, 10 травня 2024 року з 07:10 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти протягом години з артилерії обстрілювали цивільну інфраструктуру Есманської громади Шосткинського району.

Унаслідок атаки ворога загинула 64-річна жінка, її 17-річна онука отримала поранення.

Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисними вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).