Про це повідомляє обласна прокуратура у Телеграмі.
За даними слідства, 10 травня 2024 року з 07:10 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти протягом години з артилерії обстрілювали цивільну інфраструктуру Есманської громади Шосткинського району.
Унаслідок атаки ворога загинула 64-річна жінка, її 17-річна онука отримала поранення.
Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисними вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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