Прорватися пробували о 5-тій ранку під прикриттям бронетехніки. На Харківщині армія РФ спробувала прорвати лінію оборони.

Про це повідомили в Міноборони.

За цією інформацією, спроба виявилася невдалою, для посилення оборони туди спрямували резервні підрозділи, ЗСУ продовжують стримувати наступ.

«Приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки. Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності. Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. Збройні Сили України продовжують стримувати наступ ворога», — заявили в Міноборони.

Нагадаємо, що очільник Харківської ОВА Синєгубов вже говорив, що окупанти посилили обстріли на північному напрямку Харківської області, передусім б’ють по м. Вовчанську.