Росія в рамках нової інформаційно-психологічної операції (ІПСО) в Україні може готувати провокації у місцях масового скупчення людей, такі як вокзали або лікарні.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

У ГУР зазначають, що разом із загостренням обстановки на фронті противник посилює дестабілізаційні зусилля, спрямовані на розкол українського суспільства. Ворог може використовувати для цього масові заходи, куди вкидає власні провокації.

Військовими цілями противника є не лише військові об’єкти, а також цивільна інфраструктура: лікарні, вокзали, скупчення людей.

У ГУР додають, що спроби російських інформаційних кампаній з використанням політичних гасел, що роз’єднують суспільство – паразитують на справжніх проблемах, але чимало з них спричинені агресією РФ.

“Українські фахівці з інформаційних операцій роблять усе можливе для захисту нашого суспільства, проте нам потрібні також ваші розуміння та допомога”, – резюмують розвідники.