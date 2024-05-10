Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
“За даними слідства, 10 травня 2024 року окупаційні війська атакували м. Часів Яр. Від влучання засобів ураження по одній з вулиць дістали поранення 65-річна матір та її син 34 років. Також пошкоджено житлові будинки.
Крім того, під приціл армії РФ потрапило с. Єлизаветівка Покровського району, внаслідок чого загинули двоє цивільних – 49-річний чоловік й жінка 64 років. Попередньо, ворог обстріляв населений пункт зі ствольної артилерії”, — йдеться в повідомленні.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
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