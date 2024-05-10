У рамках нового пакету військової підтримки США нададуть Україні озброєння на 400 мільйонів доларів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Білого дому.

Як вказується в тексті, президент США Джо Байден дав розпорядження держсекретареві Ентоні Блінкену виділити 400 мільйонів доларів на потреби України.

При цьому на сайті Білого дому не уточнюється, яке озброєння буде отримає Київ.

Раніше видання Politico писало, посилаючись на двох американських чиновників, що сьогодні США оголосять новий пакет допомоги, який міститеме озброєння, що вже є на американських складах:

нові ракети Patriot;

зенітні ракети Stringer;

бойові машини Bradley;

броньовані військові автомобілі MRAP;

протитанкові комплекси Javelin й інше озброєння.

До цього в Держдепі повідомляли, але без деталей, що працюють над новим пакетом військової допомоги Україні.

“Ми працюємо над іншими пакетами. Я думаю, ви можете очікувати, що ми повернемося до того темпу, в якому ми перебували до перерви у фінансуванні”, – сказав на брифінгу 8 травня прессекретар американського зовнішньополітичного відомства Метью Міллер.

Це другий пакет військової допомоги Україні від США після того, як Конгрес ухвалив виділення на це коштів наприкінці квітня.