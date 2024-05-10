Про це пишеTASR.

Як повідомив речник президентки Мартін Стрижинця, з міркувань безпеки інформація про подальшу програму її перебування в Україні буде надаватися на постійній основі.

На своїй сторінці у Facebook Чапутова написала, що вже вчетверте за час свого перебування на посаді президентки прибула до Києва і втретє – під час пномасштабної війни.

“Я тут також тому, що привезла гарні новини про допомогу Словаччини Україні”, – пояснила .

Нагадаємо, що новим президентом Словаччини було обрано Петера Пеллегріні, коаліційного соратника прем’єр-міністра Роберта Фіцо.