Про це пише Reuters із посиланням на високопоставленого військового чиновника.

Джерело повідомило, що російські війська планують відкинути ЗСУ на 10 км від російського кордону. Високопоставлений український військовий зазначив, що російські сили просунулися на 1 км всередину українського кордону.

Цей штурм відкриває новий фронт у війні понад два роки після повномасштабного вторгнення Росії. Бойові дії в прикордонних районах Харківської області тривали, і Київ спрямував туди додаткові сили як підкріплення, повідомили в Міноборони.

Нагадаємо, що очільник Харківської ОВА Синєгубов також зазначив, що окупанти посилили обстріли на північному напрямку Харківської області, передусім б’ють по м. Вовчанську.