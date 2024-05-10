Уряд ухвалив рішення, що дозволяє залучити двом українським банкам до 30 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабміну 10 травня.

“Цінуємо підтримку наших європейських партнерів у всіх сферах. Бюджетна підтримка ЄС з початку цього року склала вже 6,5 млрд доларів. Сьогодні ухвалимо рішення, яке дозволяє залучити двом українським банкам до 30 млн євро від ЄІБ”, — сказав очільник уряду.

За його словами, ці кошти спрямують на підтримку українського малого та середнього бізнесу шляхом покращення умов пільгового кредитування.

Нагадаємо, що 10 травня Кабмін ухвалив рішення про виділення 7 млрд 168 млн гривень на відбудову української енергосистеми. За словами прем’єра, ці кошти буде закуплено обладнання для відновлення високовольтної мережі, а також для кращої синхронізації енергосистеми України та ЄС.