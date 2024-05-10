Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

«Пасажири автобусів, що їдуть через кордон з Румунією, зможуть вчасно перетинати кордон без черг. Для цього у рамках послуги єЧерга міжнародні перевізники зможуть обирати час перетину кордону для автобуса», — йдеться в повідомленні.

Послуга реєстрації для перетину кордону за новою чергою «За розкладом» буде доступна з 10 травня на чотирьох пунктах пропуску: «Дякове – Халмеу», «Красноїльськ – Вікову де Сус», «Дяківці – Раковець», «Орлівка – Ісакча». Користувачі як регулярних, так і нерегулярних маршрутів зможуть обрати конкретний часовий слот відповідно до графіку руху.

Реєстрація розпочнеться о 12:00 10 травня. Рух автобусів за новою системою стартує о 12:00 11 травня.

Зараз автобуси вчасно перетинають кордон на 15 пунктах пропуску зі загальною кількістю 29. З 25 квітня також можливість обирати час перетину кордону доступна на 10 пунктах пропуску з Молдовою. Крім цього, перетин кордону на пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» з Польщею відбувається без черг.