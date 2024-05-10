Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Згідно з даними слідства, у квітні 2022 року підозрюваний разом з іншими військовими з Російської Федерації окупували одне з населених пунктів на Луганщині.
“Під час окупації учасник нзф рф прибув до приміщення місцевого райсуду, де на той час утримувались цивільні, затримані окупантами під різними приводами”, — йжеться в повідомленні.
Під час окупації він увійшов до приміщення місцевого райсуду, де утримувалися цивільні, затримані окупантами з різних приводів. В приміщенні перебувала місцева мешканка, яку він забрав звідти.
Після цього, застосовуючи зброю та погрози зґвалтуванням від інших військовослужбовців, він зґвалтував її.
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