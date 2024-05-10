Військовослужбовцю оперативно-бойового тактичного формування "Каскад" так званої "ДНР" була оголошена підозра у порушенні законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Згідно з даними слідства, у квітні 2022 року підозрюваний разом з іншими військовими з Російської Федерації окупували одне з населених пунктів на Луганщині.

“Під час окупації учасник нзф рф прибув до приміщення місцевого райсуду, де на той час утримувались цивільні, затримані окупантами під різними приводами”, — йжеться в повідомленні.

Під час окупації він увійшов до приміщення місцевого райсуду, де утримувалися цивільні, затримані окупантами з різних приводів. В приміщенні перебувала місцева мешканка, яку він забрав звідти.

Після цього, застосовуючи зброю та погрози зґвалтуванням від інших військовослужбовців, він зґвалтував її.