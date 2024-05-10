Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram .

“Для Харкова наземної загрози немає, ворожого наступального потенціалу наразі не вистачає”, – написав він.

Росіяни, за словами очільника ОВА, намагаються наступати у бік Харківського та Чугуївського районів, на Вовчанському напрямку.

“Наші бойові бригади зустріли ворога вогнем. Усі наступальні атаки відбито, втрати територій не допущено”, – стверджує Синєгубов.

Він розповів, що у районах населених пунктів, що розташовані на відстані 1-2 кілометрів від кордону, точаться активні бойові дії. Місцевих жителів він закликав евакуюватися.

Очільник ОВА уточнив, що російські сили можуть перетинати кордон на своїй техніці, але “їх знищують”.

Він також додав, що поки що сили РФ можуть “лише атакувати малими групами, які навіть можна називати диверсійно-розвідувальними”. Російські війська “випробовують” позиції українських військових і завжди “наштовхуються на опір і вогонь у відповідь”.