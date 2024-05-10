Критична фаза війни настане у найближчі два місяці, проте якщо Україна отримає достатньо зброї, то ситуація може обернутися проти російських сил.

Про це в інтерв’ю британському виданню The Economist сказав командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.

За його словами, критична фаза війни настане у найближчі два місяці.

Оскільки американська підтримка тільки почала надходити на фронт то генерали РФ кидають “всю боєздатну техніку, яка у них є, щоб перевірити виснажені українські війська, які не мають достатнього постачання”, пише видання.

“Росія знає, що якщо ми отримаємо достатньо зброї протягом місяця-двох, ситуація може обернутися проти них”, – сказав Павлюк.

Україні, за його словами, терміново потрібна посилена ППО, а очікуване передання винищувачів F-16 на початку червня дасть “значний психологічний поштовх”.

Водночас, як пише медіа, залишається невизначеним, чи отримає Київ нові версії цих винищувачів, необхідні для протистояння російським бомбардувальникам: ті залишаються на відстані поза зоною дії української протиповітряної оборони, скидаючи на передові позиції Сил оборони керовані авіабомби (близько 130 на добу).