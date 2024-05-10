Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
«За майже 9 місяців функціонування Українського коридору майже 1 600 суден експортували з портів Великої Одеси 45 млн тонн вантажів.
Переважно це продукція українських аграріїв для світових продовольчих ринків», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що понад 30 мільйонів тонн української агропродукції було відправлено до 38 країн світу.
Наразі підходить до портів ще 108 суден, які будуть завантажені понад 3 мільйони тонн продукції для подальшого експорту.
Було повідомлено, що Міжнародна морська організація провела обговорення з українськими партнерами щодо посилення безпеки українського тимчасового морського коридору.
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