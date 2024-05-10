З початку роботи українським морським коридором пройшло майже 1 600 суден із 45 мнн т вантажів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

«За майже 9 місяців функціонування Українського коридору майже 1 600 суден експортували з портів Великої Одеси 45 млн тонн вантажів. Переважно це продукція українських аграріїв для світових продовольчих ринків», — йдеться в повідомленні.