Про це пише “Суспільне” посилаючись на слова Зеленського.

“Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати і підтягувати ще сили в цьому напрямку, але наші військові, наше командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Зараз іде жорстокий бій в цьому напрямку, ми їх зустріли вогнем”, — цитує українського лідера видання.