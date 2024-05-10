Про це пише “Суспільне” посилаючись на слова Зеленського.
“Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати і підтягувати ще сили в цьому напрямку, але наші військові, наше командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Зараз іде жорстокий бій в цьому напрямку, ми їх зустріли вогнем”, — цитує українського лідера видання.
Також Зеленський розповів, що наразі триває жорсткий артилерійський бій. Він додав, що РФ може збільшувати й підтягувати додаткові сили на цьому Харківському напрямку.
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