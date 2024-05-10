У Києві помер місцевий житель, який після обстрілу столиці окупантами взявся за кермо свого автомобіля, який палає, з метою від’їхати і врятувати інші машини. Його героїчний вчинок став відомим наприкінці грудня 2023 року.

Про смерть киянина повідомив фотокореспондент Сергій Нужненко на своєму акаунті в соціальній мережі Х.

В четвер, 9 травня, стало відомо, що Василь Андрійович помер.

За словами Нужненка, у чоловіка стався інсульт.

“Памʼятаєте Василя Андрійовича, який врятував інші автівки ,коли відігнав свою палаючу після “прильоту”? Василь Андрійович помер. Інсульт. Пом’яніть пана Василя незлим тихим словом”, – написав Нужненко.

Нагадаємо, що 29 грудня 2023 року після ракетного обстрілу з боку Росії Василь Андрійович врятував припарковані поруч автомобілі у Святошинському районі Києва.

Чоловік зауважив, що бачив з вікна загоряння на автостоянці. Тоді він вибіг на вулицю, сів у своє авто, що горіло, і від’їхав на безпечну відстань від інших автомобілів.

“Вскочив у машину, було темно (від диму), то я дверці відкрив, щоб було видно, голову висунув і попер”, – розповів він тоді.

Василь Андрійович отримав опіки, проте від госпіталізації відмовився. Увечері стан чоловіка погіршився, і його доставили до лікарні. За свій вчинок киянин отримав нагороду від правоохоронців.