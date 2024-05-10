Будинок, зруйнований внаслідок російського обстрілу Херсонської області, квітень 2024 року. Обласна поліція.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

За його словами,  жінку з пораненням спини доправили до лікарні для надання допомоги.

Також російські війська атакували місто Берислав. У 48-річного місцевого жителя діагностували уламкове поранення  паху.

Раніше 10 травня через детонацію російського снаряда у Киселівці Херсонської області поранений місцевий житель.

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