Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, жінку з пораненням спини доправили до лікарні для надання допомоги.

Також російські війська атакували місто Берислав. У 48-річного місцевого жителя діагностували уламкове поранення паху.

Раніше 10 травня через детонацію російського снаряда у Киселівці Херсонської області поранений місцевий житель.