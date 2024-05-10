Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, жінку з пораненням спини доправили до лікарні для надання допомоги.
Також російські війська атакували місто Берислав. У 48-річного місцевого жителя діагностували уламкове поранення паху.
Раніше 10 травня через детонацію російського снаряда у Киселівці Херсонської області поранений місцевий житель.
- Сили РФ обстріляли Середино-Будську громаду Сумської області, поранена жінка, — місцева влада
- Російськи сили обстрілюють Харківську область, є загиблі та поранені, — ОВА
- Внаслідок обстрілу на Сумщині загинула жінка і поранена дівчина