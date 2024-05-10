Як повідомляє УП, йдеться про населені пункти Стрілече, Красне, Пильне та Борисівка. Російські підрозділи намагаються просуватися в напрямку Вовчанська.
Водночас співрозмовники медіа водночас не виключають, що йдеться про відволікаючий маневр росіян.
РАніше Міністерство оборони України повідомило, що на північ Харківської області направили резервні підрозділи.
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