Видання, посилаючись на джерело у військових колах, пише, російські сили захопили чотири прикордонні села на Харківщині.

Як повідомляє УП, йдеться про населені пункти Стрілече, Красне, Пильне та Борисівка. Російські підрозділи намагаються просуватися в напрямку Вовчанська.

Водночас співрозмовники медіа водночас не виключають, що йдеться про відволікаючий маневр росіян.

РАніше Міністерство оборони України повідомило, що на північ Харківської області направили резервні підрозділи.