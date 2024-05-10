Про це пише Politico.
Дані щодо нового пакету військової допомоги Києву розкрили двоє американських чиновників. Видання пише, що розмір військової допомоги становитиме 400 млн доларів. Пакет включатиме озброєння, яке вже є на складах США, а саме:
- нові ракети Patriot;
- зенітні ракети Stringer;
- бойові машини Bradley;
- броньовані військові автомобілі MRAP;
- протитанкові комплекси Javelin й інше озброєння.
Раніше в Держдепі повідомляли, що працюють над новим пакетом військової допомги Україні.
“Ми працюємо над іншими пакетами. Я думаю, ви можете очікувати, що ми повернемося до того темпу, в якому ми перебували до перерви у фінансуванні”, – сказав на брифінгу 8 травня прессекретар американського зовнішньополітичного відомства Метью Міллер.
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