Про це пише Politico.

Дані щодо нового пакету військової допомоги Києву розкрили двоє американських чиновників. Видання пише, що розмір військової допомоги становитиме 400 млн доларів. Пакет включатиме озброєння, яке вже є на складах США, а саме:

  • нові ракети Patriot;
  • зенітні ракети Stringer;
  • бойові машини Bradley;
  • броньовані військові автомобілі MRAP;
  • протитанкові комплекси Javelin й інше озброєння.

Раніше в Держдепі повідомляли, що працюють над новим пакетом військової допомги Україні.

“Ми працюємо над іншими пакетами. Я думаю, ви можете очікувати, що ми повернемося до того темпу, в якому ми перебували до перерви у фінансуванні”, – сказав на брифінгу 8 травня прессекретар американського зовнішньополітичного відомства Метью Міллер.

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