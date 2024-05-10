Дані щодо нового пакету військової допомоги Києву розкрили двоє американських чиновників. Видання пише, що розмір військової допомоги становитиме 400 млн доларів. Пакет включатиме озброєння, яке вже є на складах США, а саме:

нові ракети Patriot;

зенітні ракети Stringer;

бойові машини Bradley;

броньовані військові автомобілі MRAP;

протитанкові комплекси Javelin й інше озброєння.

Раніше в Держдепі повідомляли, що працюють над новим пакетом військової допомги Україні.

“Ми працюємо над іншими пакетами. Я думаю, ви можете очікувати, що ми повернемося до того темпу, в якому ми перебували до перерви у фінансуванні”, – сказав на брифінгу 8 травня прессекретар американського зовнішньополітичного відомства Метью Міллер.